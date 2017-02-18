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TSK'nın gücüne güç katacak

Milli imkanlarla üretilen ve testleri devam eden 'Kanatlı Güdüm Kiti', mevcut MK83 ve MK82 bombalarının menzilini 100 km'ye kadar çıkaracak

TSK'nın gücüne güç katacak

Milli imkanlarla üretilen ve testleri devam eden 'Kanatlı Güdüm Kiti', mevcut MK83 ve MK82 bombalarının menzilini 100 km'ye kadar çıkaracak

18 Şubat 2017 Cumartesi 20:48
TSK'nın gücüne güç katacak
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MİLLİ imkanlarla üretilen ve testleri devam eden 'Kanatlı Güdüm Kiti', mevcut MK83 ve MK82 bombalarının menzilini 100 km'ye kadar çıkaracak. Testlerin tamamlanmasından sonra 'Kanatlı Güdüm Kiti' Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girecek.
MENZİLİ 100 KM ÇIKARTACAK

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen klasik mühimmatları TÜBİTAK-SAGE'nin geliştirdiği 'Kanatlı Güdüm Kiti' akıllı hale getirecek. Böylece mevcut havadan karaya atılan MK-82 ve MK-83 tipi bombalar her türlü hava koşulunda hassas vuruş yeteneği kazanacak. 2013 yılında gerçekleştirilen 'Pençe' tatbikatında ilk atış testlerinde Kanatlı Güdüm Kiti takılı olan MK-83 mühimmatı 100 km menzil'den hedefi imha etmişti.
ASELSAN-TÜBİTAK ORTAKLIĞIYLA ÜRETİLİYOR

TÜBİTAK-SAGE ile ASELSAN arasından imzalanan sözleşme kapsamında, TÜBİTAK SAGE güdüm kitlerinin geliştirilmesini üstlenecek.

DÜŞMEN HAVA SAHASINA GİRMEDEN ATEŞLEME İMKANI

Kanatlı Güdüm Kiti projesi ile birlikte Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları düşman hava savunma sistemlerinin etkili alanına girmeden hedefleri etkisiz hale getirecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VİDEOSUNU PAYLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından 'Kanatlı Güdüm Kiti'ne ait video yayınladı. ( videoyu izlemek için tıklayın )

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Mk-82 ile birlikte
Boy: 2500 mm
Kanat Açıklığı: 2600 mm
Çap: 275 mm
Ağırlık: 300 kg

Mk-83 ile birlikte
Boy: 3200 mm
Kanat Açıklığı: 2600 mm
Çap: 355 mm
Ağırlık: 600 kg

OPERASYONEL ÖZELLİKLER

30.000 ft irtifa için 60 NM ve 10.000 ft irtifa için 20 NM menzil
10 m hassasiyetle yüksek hızda öldürücü vuruş
10o-80o arasında ayarlanabilir vuruş açısı
600 knot uçuş hız limiti
KKS/ANS ile yüksek hassasiyet
Güçlü yok edici etki

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Anahtar Kelimeler:
Milli ImkanlarKanatlı Güdüm KitiTSK100 Km
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