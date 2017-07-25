TSK fotoğraflarını paylaştı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda ele geçirilen M-4 piyade tüfeğine ait fotoğraflar paylaşıldı.Genelkurmay Başkanlığından daha önce yapılan bilgilendirmede, 23’üncü Sınır Tümen Komutanlığı tarafından Şırnak/Beytüşşebap'ta den icra edilen, "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu" kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilmişti.Bugün yapılan bilgilendirmede ise operasyonda ele geçirilen malzemelerden özellikle M-4 piyade tüfeğine ait fotoğraflara dikkat çekildi. Bilgilendirmede, silahın dış kaynaklı oluşuna ve özellikle özel kuvvetler gibi seçkin birlikler tarafından kullanıldığına vurgu yapıldı.Bilgilendirmeye göre, operasyonlarda bir adet M-4 piyade tüfeği, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, dört adet Kalaşnikof piyade tüfeği, muhtelif 400 adet fişek, 15 adet el yapımı patlayıcı, 11 adet el bombası, bir adet gece görüş dürbünü ve dört adet telsiz ele geçirildi.Öte yandan Van Gürpınar'da devam eden operasyon kapsamında tespit edilen dört sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanan 500 gram amonyum nitrat ve çok miktarda muhtelif malzeme bulundu.Mardin Derik’te de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 155 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve iki adet el bombası ele geçirildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.