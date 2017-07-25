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TSK fotoğraflarını paylaştı

TSK, Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda ele geçirilen M-4 piyade tüfeğine ait fotoğrafları paylaştı

TSK fotoğraflarını paylaştı

TSK, Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda ele geçirilen M-4 piyade tüfeğine ait fotoğrafları paylaştı

25 Temmuz 2017 Salı 15:05
TSK fotoğraflarını paylaştı
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TÜRK Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Beytüşşebap  kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda ele  geçirilen M-4 piyade tüfeğine ait fotoğraflar paylaşıldı.Genelkurmay Başkanlığından daha önce yapılan bilgilendirmede, 23’üncü  Sınır Tümen Komutanlığı tarafından Şırnak/Beytüşşebap'ta den icra edilen, "Şehit  Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu" kapsamında 6 teröristin etkisiz hale  getirildiği ifade edilmişti.Bugün yapılan bilgilendirmede ise operasyonda ele geçirilen  malzemelerden özellikle M-4 piyade tüfeğine ait fotoğraflara dikkat çekildi.  Bilgilendirmede, silahın dış kaynaklı oluşuna ve özellikle özel kuvvetler gibi  seçkin birlikler tarafından kullanıldığına vurgu yapıldı.Bilgilendirmeye göre, operasyonlarda bir adet M-4 piyade tüfeği, bir  adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, dört adet Kalaşnikof piyade tüfeği,   muhtelif 400 adet fişek, 15 adet el yapımı patlayıcı, 11 adet el bombası, bir  adet gece görüş dürbünü ve dört adet telsiz ele geçirildi.Öte yandan Van Gürpınar'da devam eden operasyon kapsamında tespit  edilen dört sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere  hazırlanan 500 gram amonyum nitrat ve çok miktarda muhtelif malzeme bulundu.Mardin Derik’te de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi  aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde iki adet Kalaşnikof piyade  tüfeği, 155 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve iki adet el bombası ele  geçirildi.

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TSKM-4 Piyade TüfeğiFotoğraflarışırnakHava Harekatı
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