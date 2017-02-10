TSK'dan Rusya'ya koordinat yanıtı

TSK'dan Rus uçağının bombardımanı sonucu 3 askerin şehit olmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır. Son olarak 8 Şubat tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11'de Humeymim'de bulunan Harekat Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir."

Olayla ilgili Kremlin'den bugün bir açıklama gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rus uçaklarının Türkiye'nin verdiği koordinatlara göre hareket ettiğini belirtmişti.

Peskov, "Türk askerlerinin orada olmaması gerekirdi. Koordinat bilgisinin verilmesinde koordinasyon eksikliği yaşanmıştır" " ifadesini kullanmıştı.