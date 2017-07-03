TSK'dan Pervari kırsalına hava harekatı

TSK 'dan yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam saatlerinde Pervari kırsalına hava harekatı düzenlendi. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla terör örgütü mensuplarınca saldırı amacıyla kullanıldığı tespit edilen 2 depo ve 1 barınma alanı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından imha edildi. Görevlerini başarıyla gerçekleştirdiği belirtilen savaş uçaklarının, emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

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