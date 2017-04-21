TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, mağara ve sığınakların imha edildiği bildirildi. Ayrıca, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

YURT İÇİ OPERASYONLAR

Bitlis'te düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonda 50 kilogram toz esrar ve yaşam malzemeleri bulundu. Operasyonda 400 kilogram amonyum nitrat ve tüp kullanılarak hazırlanan 5 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Mardin'in Savur ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetinde patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanan 2 tüp, 4 pil bloku ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'ın Çatak ilçesinde güvenlik güçlerinin arazi araması sırasında muhtelif yaşam malzemeleri bulundu, 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.