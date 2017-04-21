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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi

21 Nisan 2017 Cuma 17:14
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
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TÜRK Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, mağara ve sığınakların imha edildiği bildirildi. Ayrıca, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

YURT İÇİ OPERASYONLAR
Bitlis'te düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonda 50 kilogram toz esrar ve yaşam malzemeleri bulundu. Operasyonda 400 kilogram amonyum nitrat ve tüp kullanılarak hazırlanan 5 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Mardin'in Savur ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetinde patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanan 2 tüp, 4 pil bloku ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Van'ın Çatak ilçesinde güvenlik güçlerinin arazi araması sırasında muhtelif yaşam malzemeleri bulundu, 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıTSKKuzey Irak
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