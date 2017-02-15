TSK'dan hava harekatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yazılı açıklamasında akşam saatlerinde Amanos Dağları bölgesinde anlık istihbarat sonucu hava harekatı düzenlendiği kaydedildi. Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının belirlenen 4 hedefi imha ettiği belirtilen açıklama şöyle:
"14 Şubat 2017 tarihinde, 21.05-21.10 saatleri arasında Amanos Dağları bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 4 dinamik hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yazılı açıklamasında akşam saatlerinde Amanos Dağları bölgesinde anlık istihbarat sonucu hava harekatı düzenlendiği kaydedildi. Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının belirlenen 4 hedefi imha ettiği belirtilen açıklama şöyle: