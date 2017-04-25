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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

TSK'dan flaş Sincar operasyonu açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, Sincar ve Karaçok operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 70 teröristin etkisiz hale getirildiği ve örgütte morallerin son derece bozuk olduğu vurgulandı

TSK'dan flaş Sincar operasyonu açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, Sincar ve Karaçok operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 70 teröristin etkisiz hale getirildiği ve örgütte morallerin son derece bozuk olduğu vurgulandı

25 Nisan 2017 Salı 19:50
TSK'dan flaş Sincar operasyonu açıklaması
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TSK'DAN yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bölücü terör örgütü PKK’ya ait terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00’de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur.

Çeşitli kaynaklardan; hava harekâtı sonrasında BTÖ’ne ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiği, örgüte ağır     kayıplar verdirildiği Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok’ta ise 30 civarında BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği; terör örgütü mensuplarının morallerinin son derece bozuk olduğu bilgisi alınmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
KaraçokTürk Silahlı KuvvetleriSincarSincar Operasyonu
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