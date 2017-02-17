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TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması

Fırat Kalkanı'nda 78 DEAŞ hedefi vuruldu, 13 terörist öldürüldü

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması

Fırat Kalkanı'nda 78 DEAŞ hedefi vuruldu, 13 terörist öldürüldü

17 Şubat 2017 Cuma 08:32
TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması
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SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait 78 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 13 terörist öldürüldü. 
Geçen yıl 24 Ağustos günü başlayan ve 178'nci gününe giren Fırat Kalkanı harekatı kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, El Bab'daki terör hedefleri ile tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü. Gün boyu süren operasyonlarda 70 hedef karadan, 8 hedef ise havadan ateş altına alındı. 13 teröristin etkisiz hale getirildiği harekata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede ise şöyle denildi: 
"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 70 DEAŞ hedefine atış yapılarak, muhtemel barınma yerleri ve silah mevzileri baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 7 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanıldığı değerlendirilen bina, 1 araç, 1 vinç ve 1 cephanelik imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda; 1 adet bombalı araç imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 13 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir." 
 

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekâtıDEAŞTeröristTSK
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