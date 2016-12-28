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TSK'dan DEAŞ'a ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 117 teröristin yaralandığı harekat sırasında örgüte ait bombalı bir araç imha edildi

TSK'dan DEAŞ'a ağır darbe
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FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında ateş destek  vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucu, El Bab'da 44 terör örgütü DEAŞ mensubu  etkisiz hale getirildi. 117 teröristin yaralandığı harekat sırasında örgüte ait  bombalı araç imha edildi.  
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ  başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut  güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin  kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor. 
Harekatın 127. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet  gruplarınca, karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine  yönelik çalışmalar sürdürüldü.
 Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucu, 44 DEAŞ'lı terörist  etkisiz hale getirildi, 117 terörist yaralandı. Terör örgütü DEAŞ'a ait bir  bombalı araç da imha edildi. Çatışmalarda 7 muhalif yaralandı. 
Hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 154  hedef ateş altına alındı. Yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan barınma  yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların bir  bölümü kullanılamaz hale getirildi. 
Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek  sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne, 2  bin 392 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın etkisiz hale getirildi.
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Etiketler; #TSK #DEAŞ #Fırat Kalkanı Harekâtı
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