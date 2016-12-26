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TSK'dan ayrılan pilotlara yeniden istihdam imkanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığından 29 Ekim 2016'dan önce ayrılan pilotların ve bin saat üzeri pilot uçuşu olan subayların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yeniden istihdamı için başvurular, 6 Ocak 2017'ye kadar yapılabilecek

TSK'dan ayrılan pilotlara yeniden istihdam imkanı
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MİLLİ Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 676 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda, 29 Ekim 2016'dan önce herhangi bir  nedenle TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ve ticari ya da  havayolu nakliye pilotu lisansı ile en az bin saat pilot uçuşu olan subaylardan  istekli olanlar, yeniden subay nasbedilerek TSK'da pilot subay olarak  görevlendirilebilecek.
 
Adaylar başvurularını, 6 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecek.
 
Uçuş için gerekli şartları sağlayan ve başvuruları uygun görülen  adayların atamaları, ilgili Kuvvet Komutanı'nın teklifi ve Milli Savunma  Bakanı'nın onayıyla yapılacak.
 
"Türk Hava Kuvvetlerinden Ayrılmış Pilotlar ile Pilot Lisansına Sahip  Diğer Sınıf Subaylarının Yeniden İstihdamı Başvuru Kılavuzu"na, Milli Savunma  Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.
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Etiketler; #TSK #istihdam #pilot #Milli Savunma Bakanlığı
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