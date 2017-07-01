TSK: “Çukurca’da 1 terörist etkisiz hale getirildi”

TSK'DAN yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2017 tarihinde Hakkari bölgesinde operasyonlara aralıksız şekilde devam edilmekte olduğunun altı çizilerek, Çukurca Güvendağı güneyinde bugün teröristlerle sağlanan temas sonucunda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca Çukurca kırsalında Kale tepe bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında 3 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ve 1 adet el yapımı patlayıcının ele geçirildiği kaydedildi.
Operasyonların yoğun şekilde yürütüldüğü Ağustos 2016’dan bugüne kadar Hakkari ili civarında toplam 847 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
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