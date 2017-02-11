TSK: Bugüne kadar 2 bin 705 DEAŞ'lı...

GENELKURMAY Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Ağrı'da sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.

Şırnak Beytüşşebap, Tunceli'nin Hozat, Bitlis Tatvan, Mardin Nusaybin, Diyarbakır Dicle bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, bölücü terör örgütünün sözde lider kadrosunda bulunan ve İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kodla aranan bir terörist olmak üzere, toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 10 piyade tüfeği, 3 tabanca, bir keskin nişancı tüfeği, bir makineli tüfek, 16 av tüfeği, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile bomba yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Mağara, sığınak ve depolarda ele geçirilen çok miktarda yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel doküman imha edildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler sonucu 6 bin 560 gram uyuşturucu, 855 bin 680 paket kaçak sigara ve 4 bin 426 litre akaryakıt ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 345 kişi yakalandı.

Bölücü terör örgütünün önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında hudut hattında alınan tedbirlerle örgütün yasa dışı faaliyetleri engellenmeye devam edildi.

Bu kapsamda, hudut bölgelerinde alınan tedbirler sonucu, son bir haftada yaklaşık 5 bin kişi yakalandı. Gözaltına alınanlarla birlikte çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı

DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 172'nci güne gelindi.

Harekat kapsamında, Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 229 meskun mahal ve bin 910 kilometrekare alan kontrol altına alındı.

9 Aralık tarihinde başlayan El Bab harekatında batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı. Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat kapsamında, "tecrit harekatı" sürdürülürken, El Bab'ın doğusunda bulunan Bzaghah ve Kabbasin yerleşim yerleri kontrol altına alındı, batıda Akil Tepesi ve Hastane bölgesinde kontrol sağlandı.

DEAŞ için önemli bir "lojistik destek aktarım merkezi" durumunda olan Bzaghah'ın alınmasıyla teröristlerin ikmal kaynağının önemli bir ayağı kesildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla atış yapılarak ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen hava taarruzlarıyla son bir haftada terör örgütü DEAŞ mensubu 223, PKK/PYD mensubu 5 terörist olmak üzere toplam 228 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 4 cephanelik, 11 bombalı araç, 6 komuta merkezi, 351 bina ve 7 tünel imha edildi.

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne 2 bin 288'i ölü olmak üzere toplam 2 bin 705 DEAŞ mensubu, 322'si ölü olmak üzere toplam 344 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

TSK unsurlarınca, toplam bin 972 hedef imha edildi. 3 bin 750 el yapımı patlayıcı ve 66 mayın tesirsiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Musul harekatları kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam ediyor.