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TSK açıkladı! Yerle bir edildi...

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 140 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! Yerle bir edildi...
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TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör  örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve  koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta  başlatılan harekat sürüyor. 
Bu sabah 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelere yer verilen  bilgilendirmede, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları  tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele  geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği bildirildi. 
Bilgilendirmeye göre, gün içinde iki muhalif şehit oldu, tank atışları  sonucu ve yaşanan çatışmalarda üç DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale  getirildi. 
Tespit edilen 134 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına  alındı.
Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından El Bab ve Bzagah bölgesinde  tespit edilen DEAŞ'a ait altı hedefe de 9 bomba atılarak DEAŞ mensuplarınca  kullanılan 6 savunma ve silah mevzi imha edildi. İlk anda alınan görüntülerden 9  DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği belirlendi. 
Sağ olarak ele geçirilen teröristlerin ifadeleri ve teröristlerin  telsiz görüşmelerine göre ise ölü ve yaralı sayısının tespit edilenin üzerinde  olduğu değerlendiriliyor. 
DEAŞ'tan temizlenin bölgelerde muhaliflere destek sağlayan timler  tarafından 53 el yapımı patlayıcının imha edildiği, harekatın başından bugüne  kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 261 el yapımı patlayıcı ve 42 mayının kontrollü  olarak etkisiz hale getirildiği bildirildi. 
TSK'nın, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü  tedbiri aldığı ve azami hassasiyet gösterdiği belirtildi.
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Etiketler; #TSK #DEAŞ #El Bab #Özel Görev Kuvvet Grupları
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