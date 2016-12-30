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TSK açıkladı! Bin 294 DEAŞ'lı terörist öldürüldü...

TSK'dan Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili bir son dakika açıklama daha geldi. TSK Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden bugüne bin 294 DEAŞ teröristinin öldürüldüğünü açıkladı

TSK açıkladı! Bin 294 DEAŞ'lı terörist öldürüldü...

TSK'dan Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili bir son dakika açıklama daha geldi. TSK Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden bugüne bin 294 DEAŞ teröristinin öldürüldüğünü açıkladı

30 Aralık 2016 Cuma 10:32
TSK açıkladı! Bin 294 DEAŞ'lı terörist öldürüldü...
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TÜRK Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından  bugüne DEAŞ mensubu bin 294, PKK/PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale  getirildiği bildirildi.TSK açıklamasında "Fırat Kalkanı Harekâtının başlangıcından bugüne kadar 1171'i ölü, 117'si yaralı ve 6’sı yakalanmak üzere toplam DEAŞ mensubu 1294 terörist; 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından 883 hedefe 965 bomba atılmıştır. Ayrıca tespit edilen 2392 EYP ve 42 Mayın imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika HaberleriDEAŞFırat Kalkanı
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