TSK açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

GENELKURMAY Başkanlığının internet sitesinde, dün yaşanan "önemli yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.
Öte yandan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen yol kontrolü ve Batman merkezde düzenlenen operasyonda birer terörist yakalandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sınırdan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
Hakkari merkezde mayın/el yapımı patlayıcı aramasında köy yolunda gömülü 300 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış kablo düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı güvenlik güçlerinde kontrollü imha edildi. Ayrıca bombalı bir eylemde kullanılacağı değerlendirilen sahte plakalı çalıntı bir araç bulundu.
Iğdır merkezde yapılan arazi aramasında da 350 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.