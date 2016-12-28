banner428
banner405

TSK: 8 PKK'lı terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütünden kaçan 8 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

TSK: 8 PKK'lı terörist teslim oldu
banner404
TSK'DAN yapılan açıklamada, Hakkâri Şemdinli’de, Irak'taki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu kaydedildi. Şırnak Silopi’de ise Irak'taki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu bildirildi.
Şanlıurfa ilinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonlarda; bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1.111 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildiği ifade edildi.
Batman Sason'da, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda; tespit edilen bir sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ve 210 kg gıda malzemesi ele geçirildiği belirtildi.
banner355
Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #terör örgütü #8 terörist #Hakkari Şemdinli #Irak #Kalaşnikof piyade tüfeği
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
'Asker gelirse silahı teslim edelim' diyen 4 polise müebbet istemi
Sonraki Haber
TSK: 8 PKK'lı terörist teslim oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.