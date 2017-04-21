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TSK: 45 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, "Son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda 5 asker şehit oldu, 45 terörist etkisiz hale getirildi." denildi

TSK: 45 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, "Son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda 5 asker şehit oldu, 45 terörist etkisiz hale getirildi." denildi

21 Nisan 2017 Cuma 13:11
TSK: 45 terörist öldürüldü
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TSK, son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 5 askerin şehit olduğunu bildirdi. TSK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 14-20 Nisan tarihlerinde, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanıyla yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı ve büyük önem taşıdığı belirtilen bölgelerdeki operasyonlara aralıksız devam edildi. Teröristle mücadele harekatı kapsamında, Şırnak Beytüşşebap, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Batman Sason, Mardin Dargeçit ve Bitlis merkez bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.
Son bir hafta içindeki operasyonlarda; 45 terörist etkisiz hale getirilirken, 13 piyade tüfeği 1 makineli tüfek, 5 tabanca, 1 law, 1 bomba atar ve 17 el bombası ele geçirildi.
34 EYP imha edilirken, bin 250 kilo amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi. Teröristler tarafından kullanılan 8 sığınak ve mağara bulunarak kullanılamaz hale getirilirken, ikiz plaka kaydı bulunan ve bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 4 araç ele geçirildi.
5 ASKER ŞEHİT OLDU, 5 ASKER YARALANDI
Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olduğu belirtilen uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler sonucunda; 9 bin 950 kilo toz esrar, 650 kilo kubar esrar, 12,5 kilo uyuşturucu ve 55 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi. Öte yandan etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 bin 983 kişi yakalandı. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. TSK'nın açıklamasında, operasyonlara ilişkin yapılan değerlendirmede, şöyle denildi: "Bu hafta özellikle Şırnak/Beytüşşebap, Hakkâri/Yüksekova, Diyarbakır/Lice, Batman/Sason, Mardin/Dargeçit ve Bitlis/Merkez bölgelerinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlar sonucunda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirilmiştir. Yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edilmiş, bu sayede bölücü terör örgütünün bölgede yapmayı planladıkları hain saldırılar bertaraf edilmiştir.
Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 3000 kişi yakalanmış ve çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri; geçtiğimiz yıl içerisinde teröristle mücadelede kazandığı tempoyu 2017 yılında da muhafaza etmek suretiyle bölücü terör örgütü üzerindeki baskıyı sürdürmektedir. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edecektir"
2 BİN 15 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINA ALINDI
TSK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen harekat kapsamında; TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun mücadelesiyle Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcıyla mayın arama ve temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK, PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği vurgulandı. TSK'nın açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla kesintisiz olarak sürdürecektir" denildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
TSKşehit
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