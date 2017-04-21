TSK: 45 terörist etkisiz hale getirildi, 5 asker şehit oldu

TSK son bir haftada etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 45 olduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca son bir haftadaki operasyonlarda 5 askerin şehit olduğu belirtildi.

TSK'nın haftalık bilgi notunda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar yer aldı. Açıklamada özellikle Hakkâri, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Kars illerindeki operasyonlara yer verilerek operasyonlarda 45 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

OPERASYONLARDA 5 ASKER ŞEHİT OLDU

TSK'nın operasyonlarında 5 askerin ise şehit olduğu belirtildi. TSK'dan şehit askerlerle ilgili "5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." açıklaması yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Ayrıca, 13 piyade tüfeği 1 makineli tüfek, 5 tabanca, 1 law, 1 bomba atar ve 17 adet el bombasının ele geçirildiği, teröristler tarafından kullanılan 8 sığınak ve mağaranın bulunarak kullanılamaz hale getirildiği bilgisi yer aldı.

Yine aynı operasyonlarda ikiz plaka kaydı bulunan ve bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 4 araç da ele geçirildi.