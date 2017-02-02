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Trump Twitter'dan bombaladı! 'İran çökmeye hazırdı...'

Gün ağarmadan peş peşe tweetler atan ABD Başkanı, "İran, balistik füze fırlatma konusunda resmi olarak UYARILMIŞTI... İran, ABD gelip 150 milyar dolarlık anlaşmayla can simidini atana kadar son demlerini yaşıyordu, çökmeye hazırdı" dedi

Trump Twitter'dan bombaladı! 'İran çökmeye hazırdı...'

Gün ağarmadan peş peşe tweetler atan ABD Başkanı, "İran, balistik füze fırlatma konusunda resmi olarak UYARILMIŞTI... İran, ABD gelip 150 milyar dolarlık anlaşmayla can simidini atana kadar son demlerini yaşıyordu, çökmeye hazırdı" dedi

02 Şubat 2017 Perşembe 15:39
Trump Twitter'dan bombaladı! 'İran çökmeye hazırdı...'
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ABD'DE Donald Trump döneminde resmi olarak hedef seçilen ülke belli oldu. Balistik füze denemesi yapan Tahran yönetimini hedef alan ABD Başkanı, bugün daha gün ağarmadan peş peşe attığı tweet'lerle gündemi belirledi.

Trump, ilk mesajında "İran, balistik füze fırlatma konusunda resmi olarak UYARILMIŞTI. ABD'nin kendileriyle yaptığı o korkunç anlaşma için minnettar olmalıydılar" yazdı.

Devamında ise, "İran, ABD gelip 150 milyar dolarlık anlaşmayla can simidini atana kadar son demlerini yaşıyordu, çökmeye hazırdı" ifadesini kullandı.

Başkanlık koltuğunda iki haftadır oturan Donald Trump, seçim kampanyası boyunca Barack Obama yönetiminin İran'la yaptığı anlaşmayı sert sözlerle hedef almış ve 'felaket' kelimesini kullanmıştı.

WASHINGTON, TAHRAN'I RESMEN UYARDI

Washington, İran'ı resmen uyardığını yerel saatle dün gece duyurmuştu. Tahran'ın Ortadoğu'da dengeleri bozduğunu belirten Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, "İran, bu anlaşma için ABD'ye müteşekkir olması gerekirken, daha da yüreklenmiş görünüyor" demişti.

ABD'den henüz İran'a nasıl bir tepki verileceğiyle ilgili bir açıklama yapılmış değil.

İRAN: DENEME BAŞARILI

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, daha önce füze testinin başarısız olduğunu duyurmuştu. Ancak İran'dan bugün füze denemesinin başarılı olduğu yönünde bir açıklama geldi. Füze fırlatıldığını kabul eden Tahran yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının ihlal edilmediğini vurgulamıştı. BMGK'nın beş üyesi ve Almanya'nın İran'la imzaladığı anlaşma, Tahran'ın sekiz yıl boyunca balistik füze geliştirmesini engelliyor. ABD medyası, 965 kilometre kateden füzenin atmosfere dönmeden infilak ettiğini bildirmişti.

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