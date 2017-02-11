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Trump'tan İran'a sert cevap

ABD Başkanı Donald Trump, "İranlıları tehdit edenler bundan pişman olur" diyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye tehditle cevap verdi ve "Ruhani dikkatli olsa iyi olur." dedi

Trump'tan İran'a sert cevap

ABD Başkanı Donald Trump, "İranlıları tehdit edenler bundan pişman olur" diyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye tehditle cevap verdi ve "Ruhani dikkatli olsa iyi olur." dedi

11 Şubat 2017 Cumartesi 14:56
Trump'tan İran'a sert cevap
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İRAN İslam Devrimi'nin 38. yıldönümünde konuşan Hasan Ruhani, İran'ın 'bu son 38 yıl boyunca İranlılar hakkında tehditkar konuşanları pişman ettiğini' ifade etmişti.

Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ruhani'nin açıklaması hatırlatılınca, "Dikkat etse iyi olur" cevabını verdi.

ABD Başkanı, açıklamayı Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida'daki konutuna giderken yaptı.

TRUMP ARAP LİDERLERLE İRAN'I KONUŞTU

Öte yandan Başkan Trump Irak, Kuveyt ve Katar liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran'ı konuştu.

Trump, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın İbadi ile görüşmesinde, IŞİD ile mücadelede ABD'nin Irak halkının yanında olduğunu vurguladığı ve Irak ordusunu Musul'da bu örgüte karşı gösterdiği başarılardan dolayı tebrik ettiği bildirildi.

Trump'ın çabaları için İbadi'ye teşekkür ettiği ve IŞİD ile mücadelede hayatını kaybeden Irak askerleri için başsağlığı dilediği belirtilen açıklamada, "İki lider İran'ın tüm bölgede teşkil ettiği tehdidi konuştu. ABD ile Irak arasında uzun süreli işbirliğine ABD-Irak Stratejik Çerçeve Anlaşma zemininde bağlılıklarını yinelediler" ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD BaşkanıDonald Trumpİran
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