Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 33°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100190
ALTIN
141.125
DOLAR
3.5298
STERLIN
4.5847
EURO
4.0344
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu
Erken ergenlik boy kısalığına yol açıyor, psikolojiyi bozuyor!
Erken ergenliğin nedenleri
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!

Trump'ın vize yasağı yürürlüğe girdi

ABD Yüksek Mahkemesi tarafından kısmen onaylanan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarını etkileyecek olan vize yasağı uygulanmaya başlandı

Trump'ın vize yasağı yürürlüğe girdi

ABD Yüksek Mahkemesi tarafından kısmen onaylanan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarını etkileyecek olan vize yasağı uygulanmaya başlandı

30 Haziran 2017 Cuma 07:59
Trump'ın vize yasağı yürürlüğe girdi
banner404

ABD Yüksek Mahkemesi tarafından geçen pazartesi günü  kısmen onaylanan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden yeni başvuru yapacak  vatandaşları etkileyecek vize yasağı yürürlüğe girdi. 
 
ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen mart ayında alınan ancak  yargıdan dönen vize yasağı, Yüksek Mahkemenin kısmi onayının ardından dün akşam  uygulanmaya başladı.
 
Dışişleri Bakanlığı, ABD Doğu Saati ile 20.00'de yürürlüğe giren ve 3  ay boyunca uygulamada kalacak yasağın havalimanlarında kaosa neden olmayacağını,  gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.
 
Nişanlılar yakın akraba sayılacak
 
Söz konusu yasağın başladığı saatlerde Amerikan medyasına açıklama  yapan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yasağa konu olan Suriye, İran,  Libya, Sudan, Somali ve Yemen'den yapılacak yeni vize başvurularında aranacak  "akrabalık bağı" kategorisine nişanlılığın da eklendiğini duyurdu.
 
Bu değişiklikle, ilgili ülkelerden yeni vize başvurusunda bulunanların  ABD'de yasal statüde yaşayan ebeveyn, eş, çocuk, yetişkin erkek veya kız çocuğu,  damat, gelin, nişanlı veya kardeşlerinin olup olmamasına bakılacağı belirtildi.
 
Bununla birlikte büyükanne ve büyükbaba, hala, amca, teyze, yeğen,  kuzen, enişte ve elti gibi ikinci derecede yer alan aile bireylerinin bu kapsamın  dışında kaldığı ve "akrabalık bağı" olarak değerlendirilmeyeceği not edildi.
 
Yüksek Mahkeme, geçen pazartesi günü, Trump tarafından imzalanan ve  nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren  kararnamenin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmişti.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 ay boyunca bu ülkelerden yapılacak yeni  vize başvurularında, başvuru sahiplerinde "ABD'den bir kişi veya kurum ile  organik bağ" koşulu arayacağını ancak halihazırda geçerli bir ABD vizesine sahip  olanların etkilenmeyeceğini açıklamıştı. Ayrıca tüm ülkelerden yapılacak mülteci  başvurularının da bazı istisnalar hariç 4 ay süreyle askıya alınacağı  kaydedilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TrumpVize YasağıABD Yüksek Mahkemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haber yanlış anlaşıldı! Esnaf üzüldü
Haber yanlış anlaşıldı! Esnaf üzüldü
Beach'ler mönüleriyle şok ediyor
Beach'ler mönüleriyle şok ediyor
‘Blogger’ anneye şok suçlamalar!
‘Blogger’ anneye şok suçlamalar!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals