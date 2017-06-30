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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
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Trump'ın tweetleri öfke seline yol açtı

ABD liderinin televizyon sunucusu Mika Brzezinski hakkında attığı 'IQ’su düşük kaçık Mika' tweeti protesto dalgası başlattı. Trump ayrıca, sunucunun kendisiyle görüşmek istediğini belirterek o tarihte yaptırdığı güzellik operasyonu sonrası yüzünün kanadığını ileri sürdü. ABD'de depreme yol açan mesajlar üzerine CNN Trump'ın yalan söylediğini hemen kanıtladı, bahsettiği tarihte Brzezinski'nin yüzünde sargı ya da yara izi görünmeyen bir fotoğrafını paylaştı.Trump'ın tweetleri Cumhuriyetçi Parti'den de büyük tepki aldı. Cumhuriyetçi Parti Senatörü Sasse "Lütfen bunlara bir son verin. Bu normal değil ve sizin makamınızın layık olduğu asaletin altında" dedi

Trump'ın tweetleri öfke seline yol açtı

ABD liderinin televizyon sunucusu Mika Brzezinski hakkında attığı 'IQ’su düşük kaçık Mika' tweeti protesto dalgası başlattı. Trump ayrıca, sunucunun kendisiyle görüşmek istediğini belirterek o tarihte yaptırdığı güzellik operasyonu sonrası yüzünün kanadığını ileri sürdü. ABD'de depreme yol açan mesajlar üzerine CNN Trump'ın yalan söylediğini hemen kanıtladı, bahsettiği tarihte Brzezinski'nin yüzünde sargı ya da yara izi görünmeyen bir fotoğrafını paylaştı.Trump'ın tweetleri Cumhuriyetçi Parti'den de büyük tepki aldı. Cumhuriyetçi Parti Senatörü Sasse "Lütfen bunlara bir son verin. Bu normal değil ve sizin makamınızın layık olduğu asaletin altında" dedi

30 Haziran 2017 Cuma 08:58
Trump'ın tweetleri öfke seline yol açtı
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ABD Başkanı Donald Trump MSNBC televizyon kanalı sunucularından Mika Brzezinski’ye yönelik yaptığı aşağılayıcı açıklamaları ile ülkede büyük bir öfke yarattı.Brzezinski’nin perşembe sabahı sunduğu 'Morning Joe' adlı programda Trump’ı sert bir dille eleştirmesinin ardından ABD Başkanı Twitter hesabından sunucu için 'IQ’su düşük kaçık Mika' paylaşımında bulundu.Trump, aynı zamanda Brzezinski’nin nişanlısı da olan programın diğer sunucusu Joe Scarborough’ı da 'Psikopat Joe' olarak nitelendirdi.ABD Başkanı, ikinci bir Tweet’inde de her iki sunucunun yeni yılda Florida'daki Mar-a-Lago Golf Kulübü’nde kendisi ile görüşmek istediğini, o tarihte Brzezinski’nin yaptırdığı güzellik operasyonu sonrası yüzünün kanadığını iddia etti.Bu açıklamalar ABD’de büyük protesto dalgasına yol açtı. Sosyal medya üzerinden de tepki gösteren birçok kişi 'Trump’ın attığı en kötü tweet'ten bahsetti. Demokrat Partili politikacı Dianne Feinstein, Trump'ı cinsiyetçi olmakla suçladı.Trump’a kendi partisi Cumhuriyetçi politikacılardan da tepki geldi. Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan Trump'ın yorumu için "Bunun uygun bir yorum olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.Cumhuriyetçi Parti Senatörü Ben Sasse "Lütfen bunlara bir son verin. Bu normal değil ve sizin makamınızın layık olduğu asaletin altında" açıklamasında bulundu.Bir başka Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise "Sayın Başkan, Tweet'iniz … ABD’nin politikasının büyüklüğü ile bağdaşmıyor, aksine Amerika’nın politikalarının yanlış yolda olduğuna işaret ediyor" açıklamasında bulundu.MSNBC kanalı da Trump’ın yorumuna Twitter üzerinden yanıt verdi. Açıklamada "Eğer ABD Başkanı işini yapmak yerine vaktini mobbing, yalan ve kişisel saldırılarla geçiriyorsa Amerika için üzücü bir gün" ifadeleri kullanıldı. CNN kanalı Twitter'da ABD Başkanı Trump’ın bahsettiği tarihten Brzezinski’nin yüzünde sargı ya da yara izi görünmeyen bir fotoğrafını paylaştı.50 yaşındaki Mika Brzezinski, eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski’nin kızı. 54 yaşındaki Joe Scarborough ise Cumhuriyetçi Parti’nin eski bir Kongre üyesi.

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