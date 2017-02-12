Trump, Gülen'i iade edecek mi? Bakan açıkladı...

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Kurulu toplantısına katılmak için Muğla’ya geldi. İlk olarak Muğla Başsavcılığını ziyaret eden Bakan Bozdağ, daha sonra 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast için Marmaris’e gelen darbeci askerlerin yargılanacağı duruşma salonunu inceledi.

Duruşma salonu haline getirtilen Muğla Sanayi ve Ticaret Odasına toplantı salonunda incelemelerde bulunan Bozdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Pensilvanya’da bulunan Fettulah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi için ABD’den somut adımların atılmasını beklediklerini söyledi. Fetullahçı Terör Örgütü ve 15 Temmuz darbe girişimi konusunda soruşturmaların devam ettiğine ve davaların başladığına dikkati çeken Bakan Bozdağ, “Fettullahcı Terör Örgütü ve 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmalar Muğla’da olduğu gibi Türkiye’nin diğer illerinde devam etmektedir. Pek çok soruşturma var. Bunlardan iddianameye dönen soruşturmalar olduğu gibi davaya dönüşen soruşturmalar oldu. Bugün itibari ile Türkiye genelinde bin 360 davanın açıldığını görüyoruz. Hem darbe teşebbüsü, örgüt üyeliği, örgüt adına işlenen eylemleri kapsayan dava sayısı bin 360’dır. Bundan sonraki süreçte de iddianameler tamamlandıkça yeni davalar da ortaya çıkacaktır. Yargılamaların adil olması, hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması milletimizin beklediği şekilde hukuka uygun bir biçimde bunların sonuçlandırılması milletimizin gözü önünde yargılamalarla sağlanacaktır. Herkes yakından takip ediyor adalet tecelli edecek ve yerini bulacaktır” dedi.

“SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ”

Gazetecilerin sorunlarını da cevaplayan Bozdağ, Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi konusundaki soruya, “Fetullahçı Terör Örgütü’nün kurucusu, yöneticisi, 15 Temmuz 2016 darbe planının talimat vericisi, onaylayıcısı ve bu planın uygulanmasının sevk ve idare edicisi terörist Gülen’dir. Burada Türk halkında da herhangi bir kimsede de tereddüt bulunmamaktadır. Ben daha önce de ifade ettim, ABD makamlarında Türkiye’den daha fazla bilgi bu konuda bulunmaktadır. Öyle olduğuna inanıyorum ben. Çünkü böylesine bir terör örgütünün elebaşısı Pensilvanya’da yaşıyor. Amerika gibi güçlü bir devletin Pensilvanya’daki malikaneye girip çıkanları, kim olduğunu, bunların neleri konuştuğunu bilmediğini düşünmek saflık olur. Onun için ben hep söylüyorum. Darbe planlarının onaylanması, müzakeresine dair istihbaratlarda ben kayıtlar olabileceğini ifade ettim, buradan bir kez daha ifade ediyorum. O yüzden Türk halkının bunda bir tereddüttü yok. Ben Amerika’daki, Amerikan istihbaratının da bu konudan bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Onların da bu darbeyi gerçekleştirenin terörist Gülen olduğunu çok iyi bildiklerine inanıyorum. Kaldı ki bizim dosyada sunduğumuz deliller darbe teşebbüsünün planlayıcısı, sevk ve idare edicisi Fetullah Gülen olduğunun herhangi bir tereddüde meydan vermeyecek çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır” diye konuştu.

“EN SAĞLAM DOSYA”

Fetullah Gülen’le ilgili hazırlanarak ABD’ye gönderilen dosyanın sağlam bir dosya olduğunu kaydeden Bakan Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugüne kadar ABD’ye iletilen geçici tutuklama taleplerine ilişkin dosyalarda Fetullah Gülen’le ilgili dosya kadar sağlam bir dosyanın olduğunu da ben zannetmiyorum. O kadar sağlam delillerle donatılmış bir dosyadır. Ancak bugüne kadar olumlu bir gelişme maalesef arzu ettiğimiz istikamette olmadı. Umarız ki yeni başkan döneminde Türkiye-ABD ilişkileri farklı bir seyir izler, olumlu bir dayanışma olur. Şu ana kadar yapılan açıklamalara baktığımızda Fetullah Gülen’in iadesi ve geçici tutuklama konusunda olumlu gelişmeler olabileceği sinyalini veriyor, ancak somut adımları görmeden bu konuda bir şey söyleme imkânı yok. Biz şu anda bir noktada temennimizi ve bu olumlu sinyallerin somut adımlara dönüşmesine dair umudumuzu ifade ediyoruz. Umarız ki bunlar boşa çıkmaz. ABD’de Türkiye aleyhine faaliyette bulunan bir terör örgütünün herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın faaliyetlerine devam etmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü Fetullahcı Terör Örgütü kurucusu, yöneticisi terörist Gülen oradan terör örgütünü sevk ve idare ediyor. Türkiye’den gelen örgüt mensupları ile çok açık net görüşmeler yapıyor, onlara mesajlar veriyor. Sosyal medya üzerinden mesajlarını yayınlıyor. Bu iki ülke arasındaki dostluğa da, hukuka da uygun bir yaklaşım değildir. Türkiye’de ABD’nin aleyhine faaliyette bulunan bir terör örgütünün böylesine rahat bir şekilde faaliyette bulunmasına, herhangi bir kısıtlamaya, herhangi bir soruşturmaya, herhangi bir tahkikata uğramadan faaliyetler yapmasını ABD kabul eder mi? Kabul etmez. Dostluğa, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere uygun düşer mi, düşmez. Biz de onu söylüyoruz. ABD’de Türkiye aleyhine faaliyette bulunan bir teröristin, terör örgütünün yuvalanması ve orada faaliyette bulunması, Amerika-Türkiye arasındaki olumlu ilişkilere hukuka ve dostluğa uygun düşmez. Umarız ki bu konudaki yeni yaklaşım Türkiye’nin dostluğunu, Amerika ve Türkiye arasındaki olumlu ilişkileri gereği ve daha da önemlisi uluslararası hukukun gereği üzerine olumlu bir şekilde rayına oturur.”

Bakan Bozdağ, açıklamasının ardından Muğla Valisi Amir Çiçek’i makamında ziyaret etti.