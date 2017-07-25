TRT’nin 400 muhabiri FETÖ’ye himmet vermiş

ANKARA 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde, kollukça yapılan açık kaynak araştırmalarına göre FETÖ mensuplarının TRT’ye sızdığı ve büyük bir yapılanma oluşturduğu, kuruma yerleştirilen 400 muhabirden her ay düzenli “himmet” toplandığı belirtildi.

Öte yandan FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski TRT haber ve spor Dairesi Başkan Yardımcısı ve TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

