TRT Haber'in eski patronu Ahmet Böken'e 15 yıl hapis istemi

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı, eski TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianamede, Böken'in "örgütün kurum içindeki yapılanmasında aktif rol aldığı" belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 18 Ağustos 2016'da sevk edildiği mahkemece tutuklanan Böken'in sözleşmeli personel olarak TRT'ye girdikten sonra hızlı bir şekilde üst görevlere atanarak kurum içinde etkin bir konuma geldiği, asli kadrosunun ise mütercim spiker olduğu bildirildi.

Böken'in örgütün kurum içindeki yapılanmasında aktif rol aldığı belirtilen iddianamede, sanığın görev yaptığı dönemde, TRT'de haber ve yayınların örgütün amacı doğrultusunda biçimlendirilip sunulduğu vurgulandı.

İddianameye göre Böken, örgüt içi şifreli haberleşme programı ByLock'u cep telefonuna indirip kullandı ve bu program üzerinden çok sayıda kişiyle örgüt yararına görüşmeler yaptı. Böken'in diz üstü bilgisayarı, 18 Aralık 2013'te formatlanıp işletim sistemi yeniden kuruldu. 21 Temmuz 2016'da ise Böken'in bilgisayarındaki tüm hesap verileri kalıcı şekilde silindi. Böken'in, adına kayıtlı telefondan örgütün üst düzey yöneticilerinden Naci Tosun ile görüştüğü tespit edildi.

"Bank Asya'daki mevduatını artırdı"

Böken, terör örgütünün, mensuplarına Bank Asya'ya para yatırmaları talimatını verdiği dönemde söz konusu bankadaki mevduatını artırdı. SGK kayıtlarına göre Böken, Dünya Radyo Yayıncılık, Feza Gazetecilik, Sem Haber Ajansı ve Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri AŞ'de çalıştıktan sonra 25 Mart 2009'dan itibaren TRT Genel Müdürlüğüne geçti.

İddianamede Ali Ahmet Böken hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

ByLock görüşmeleri iddianameye girdi

İddianamede, Böken'in, örgütün haberleşmede kullandığı ByLock üzerinden yaptığı yazışmalara da yer verilerek, "Söz konusu yazışmalar, sanığın tarafsız kamu yayıncılığı görevinin dışına çıkarak, örgüt yararına faaliyette bulunduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Tanık beyanları

İddianamede, Böken hakkında tanık ve bilgi sahibi olarak ifade veren kişilerin beyanlarına da yer verildi. Tanıklardan T.Y, 2009'daki sınavla yüzlerce FETÖ mensubunun TRT'ye alındığını söyledi.

"Sınav sonuçlarının yer aldığı liste 21 Ocak 2010 günü saat 22.20 sıralarında TRT'nin internet sitesinden açıklandığında ortaya çıkan skandal, bugün yaşananlara ışık tutmaktadır." ifadesini kullanan T.Y, beyanında, "2009 yılından sonra kuruma alınan personelin, kurum tarihinde örneği görülmemiş sayıda yurt dışı eğitim, burs ve benzeri görevlendirmelerle bütün masrafları TRT'den karşılanmak üzere yurt dışına gönderilmesi incelenmelidir." ifadesine yer verdi.

"Cemaatten olup olmadığımı teyit etmeye çalıştı"

Tanık B.G, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna verdiği ifadede, "TRT Ankara bürosunda staja başladım. Eskiden tanıdığım Arif Erdem ile karşılaştım. TRT'ye girdiğimi söyledim. 'Orada bizim Ahmet var, arayayım' dedi ve Ahmet Böken'i aradı. Ona 'Arkadaşımız, sahip çık. Yanına gönderiyorum' dedi. Ahmet Böken'in yanına gittim. Beni kabul etti. Cemaatten olup olmadığını teyit etmeye çalıştı. Örgütten uzaklaşmaya çalıştığımı söylemedim. Beni örgüt içinde düşünerek sahiplendi. TRT Haber'e aldırdı. Malezya'ya gönderdi." diye konuştu.