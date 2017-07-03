TRT'den CHP'lileri çıldırtan skandal başlık

TRT'nin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' hakkında "CHP'nin sözde 'adalet' yürüyüşü yorumlanıyor" ifadelerini kullanmasına CHP'lilerden tepki geldi.
'#HaddiniBilTRT' etiketiyle tepkilerini dile getiren CHP'liler, devlet kanalı TRT'yi, yayınlarında tarafsızlıkla bağdaşmayan bir tutum sergilendiği yönünde eleştirdi.
TRT'deki tartışma programında CHP'nin Sözde Adalet Yürüyüşü başlığı tepki uzun süre ekranda kaldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.