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Trafikte rüşvet operasyonunda 9 polis daha gözaltına alındı

İstanbul'da zamansız trafiğe çıkıp, yasak güzergahları kullanan ve istihap haddinden fazla yük alan beton mikseri ve hafriyat kamyonlarından rüşvet aldıkları belirlenen trafik polislerine yönelik olarak dün başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 123’e yükseldi

Trafikte rüşvet operasyonunda 9 polis daha gözaltına alındı

İstanbul'da zamansız trafiğe çıkıp, yasak güzergahları kullanan ve istihap haddinden fazla yük alan beton mikseri ve hafriyat kamyonlarından rüşvet aldıkları belirlenen trafik polislerine yönelik olarak dün başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 123’e yükseldi

25 Temmuz 2017 Salı 15:07
Trafikte rüşvet operasyonunda 9 polis daha gözaltına alındı
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ARALARINDA birisi komiser muavini 69 trafik polisi,  2 belediye zabıtası ile formen ve şoförlerin de  bulunduğu 52 şirket çalışanının emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturma dosyasına giren teknik takip ve izleme bilgilerinde rüşvet çarkını döndüren ve trafikçi polislere elden rüşvet verdiği belirlenen formenlerin, şoförlerin “ Abi lastikler patladı, lastikçiler geldi” şifreli konuşmalarıyla harekete geçip denetleme yapan trafik ekipleriyle irtibat kurarak 100 ile 200 arasında rüşvet vererek ceza yazılmasını önledikleri belirlendi.

 LASTİKÇİ =TRAFİK POLİSİ,  LASTİK PATLATMAK=DENETLEMEYE TAKILMAK

Şoförlerle aralarındaki telefon konuşmalarında trafik polislerini “lastikçi”, ceza yemeyi ise “lastik patlatma” olarak şifreleyen 6 formenin,  şifreli konuşmalarla harekete geçip irtibat kurduğu trafik polislerinin ekip şeflerine görev yaptıkları güzergahlardaki akaryakıt istasyonları ve dinlenme mekezlerinde rüşveti elden verdikleri, formen başı aylık 1500 ile 2000 lira rüşvet alan 3 kişilik bir ekip başının ayda 5-6 formenden 10 ile 15 bin lira arasında rüşvet topladığı tespit edildi.   

 3 AYRI İHLAL, 10 İLÇE

Gözaltı listesinin 172 isimden oluştuğu soruşturma 2 yıl önce gelen vatandaş şikayet ve suç duyurularıyla başladı. Savcılığa intikal eden şikayuetler sonrasında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmalarda İstanbul’un A Bölge olarak tabir edilen ilçeleri Silivri, Büyükçkemece, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde, beton taşımacılığı yapan ve mikser olarak adlandırılan kamyonlarla hafriyat taşımacılığı yapan kamyonların taşıması gereken tonajdan fazla yük taşıyıp kantarlara girmediğini, yasak saatlerde şehir içi trafiğine girdiğini ve yine hiçbir şekilde girmemeleri gereken bölge ve güzegahlara girerek hız limitlerini ihalal ettiklerini belirledi.

 İKAZ DİKKATE ALINMAYINCA, TAKİP BAŞLADI

Tespitlerin ardından, bu kamyonların denetlenmesinden sorumlu Trafik Denetleme ekipleriyle iritiabat geçip durumu ileten yetkili merciler, yaptıkları bilgi paylaşımı ve uyarılara rağmen yasak dinlememe terörünün devam ettiğini belirlenince, kurallara uymayan kamyonların trafiğe çıktığı güzergahlardaki trafik denetleme ekipleri tekniz ve fiziki takibe alındı. 2016 yılında başlatılan teknik ve fiziki takiplerde 10 ilçede görevli trafik denetleme ekiplerinin bir kısmının 11 ayrı beton şirketinin “formen” olarak adlandırılan çalışanlarıyla iritibatlı olduğunu tespit eden ekipler, mahkeme kararıyla derinleştirerek devam ettirdiği soruştrumada  görevli bazı trafik ekiplerinin rüşvet aldığını tespit etti.

 TRAFİK POLİSİ “LASTİKÇİ”, CEZA YEMEK “LASTİK GÜMLEMESİ”

Gözaltına alınan rüşvetçi trafik polislerini formenlerle yaptıkları telefon görüşmelrinde “lastikçi”, denetlemeye yakalanmayı “lastik patlaması” ve kanuni ceza yemeyi “lastik gümlemesi” olarak adlandıran kamyon  sürücülerinden de elden rüşvet aldığı belirlenen trafik polislerinin bu yöntemle sistematik olarak  aylık bir maaş tutatrında rüşvet aldıklarıda tespit edildi.

SIRADA B VE C BÖLGELERİ VAR

Eldeki delillerle harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri dün sabah saatlerinde başlattığı opearsyonlarla haklarında gözaltı kararı verilen 84 polisten dün 61’ini,  bugün ise 8'ini daha ikametlerine yaptığı baskınlarla gözaltına alarak emniyete götürdü. Haklarında gözaltı kararı verilen ve yıllık izinde oldukalrı belirlenen 15  trafik polisinin gözaltına alınması için çalışmalar devam ederken aynı opearsyon kapsamında yine rüşvet aldığı belirlenen 2 belediye zabıtasıyla, rüşvet verdiği belirlenen 6'sı  formen 52 şirket çalışanıda adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. 15’i polis 49 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren Organize Suçlarla Micadele ekiplerinin önümüzdeki günlerde, B ve C bölgelerindeki mikser terörüne yönelik çalışmalar yapacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
TrafikTrafik Rüşvet
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