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Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
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Trafik kazasında faciadan dönüldü: 5 yaralı

Bayramın birinci günü Beykoz'da meydana gelen kazada faciadan dönüldü. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Trafik kazasında faciadan dönüldü: 5 yaralı

Bayramın birinci günü Beykoz'da meydana gelen kazada faciadan dönüldü. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

26 Haziran 2017 Pazartesi 12:03
Trafik kazasında faciadan dönüldü: 5 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre Beykoz Riva yolunda meydana gelen kazada S.G. yönetimindeki 34 EF 672 plakalı araçla karşı yönden gelen Ü.A. yönetimindeki 78 AT 462 araç ile kafa kafaya çarpıştı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, acil servis ve itfaiyeye haber verildi. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kazada yaralanan 5 kişi Beykoz Devlet, Ümraniye ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanelerine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.
Polis olayla soruşturma başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
BeykozTrafik Kazası
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