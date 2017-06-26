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Trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobil ile çarpışan sepetli motosikletteki 4 kişi öldü, otomobilin sürücüsü yaralandı

Trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobil ile çarpışan sepetli motosikletteki 4 kişi öldü, otomobilin sürücüsü yaralandı

26 Haziran 2017 Pazartesi 09:08
Trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, Yayladağı-Samandağ karayolunda meydana gelen kazada, Abdullah Sevim'in kullandığı plakasız sepetli motosiklet ile Hakan Keser idaresindeki 31 H 2540 plakalı otomobil Eğerci Mahallesi yol ayrımında çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 4 kişi etrafa savruldu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri motosiklet sürücüsü Abdullah Sevim (49) ile Zühre Sevim (50) ve Gülbahar Sevim'in (45) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sevim (52) ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Hakan Keser, aynı hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Abdullah ve Mehmet Sevim'in kardeş olduğu ve eşleriyle bayramlaşmadan döndüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
HatayTrafik Kazası
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