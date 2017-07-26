Trafik kazası: 1 ölü

ALINAN bilgiye göre, Mehmet Yeniçeri'nin (35) kullandığı 06 FC 6926 plakalı otomobil, Eskişehir Yolu Çağlayan Kavşağı mevkisinde yön levhası direğine çarptı.Kazada sürücü Yeniçeri hayatını kaybetti.
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