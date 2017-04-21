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Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

21 Nisan 2017 Cuma 19:19
Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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KAZA, Antalya-Fethiye karayolu Bekçiler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya’dan Seydikemer istikametine seyir eden Samet S.’nin kullandığı 07 CRC 50 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Atlı yönetimindeki 48 BAJ 06 plakalı motosiklete yandan çarptı. Yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü Atlı’nın ağır yaralandığı kazada, arkasında yolcu olarak bulunan Hüdamettin Kımcı olay yerinde can verdi. Otomobil sürücüsü ile yolcu koltuğunda bulunan Nasdiya Kutsanto ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kımcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü ile Nasdiya Kutsana ayakta tedavi edildi. Yaralılardan Atlı ise Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde tedavi altına alındı. Cafer Atlı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Kazanı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil Antalya-Fethiye Karayolunda seyir halindeyken motosikletin ara yoldan, ana yola çıkarken çarpışma anı yer alıyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı kaza anının görüntüleri izleyenlerin adeta yüreğini parçaladı.  

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Anahtar Kelimeler:
SeydikemerTrafik Kazası
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