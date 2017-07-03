Total, Güney Pars doğalgaz sahası için anlaştı

TOTOL'DEN yapılan yazılı açıklamada, projeyle 2021 itibarıyla İran'ın iç pazarına doğalgaz tedariği sağlanması planlandığı belirtildi.Güney Pars anlaşmanın 20 yıl geçerli olacağı vurgulanan açıklamada, projenin operatörünün yüzde 50,1 hisseyle Total olacağı ifade edildi.Açıklamada, Güney Pars sahasının 11. safhasının geliştirilmesi projesinde, Çinli CNPC şirketinin yüzde 30, İranlı Petropars'ın ise yüzde 19,9 hisseye sahip olacağı aktarıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Üst Yöneticisi Patrick Pouyanne, anlaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, söz konusu anlaşmanın, Fransız şirketin İran pazarına dönüşünü simgelediğine dikkati çekti. Pouyanne, anlaşmayla yeni bir sayfanın açıldığına işaret etti.Basra Körfezi'nde bulunan Güney Pars sahasının 11. safhası iki aşamada geliştirilecek. Yaklaşık iki milyar dolara mal olacak ilk aşamada 30 kuyu açılacak. Sonraki aşamada ise açık denizdeki inşa işlerini içeren çalışmalar tamamlanacak.