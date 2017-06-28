Torpil dehşeti: 4 çocuk yaralandı

EDİNİLEN bilgiye göre, olay, Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 6700/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Bayramda dışarıya çıkan ve arkadaşlarıyla beraber oyun oynayan dört çocuktan Hasan Ü. (13) mahallesindeki bakkaldan torpil satın aldı. İddialara göre, 13 yaşındaki çocuk aldığı torpillerin barutunu cam şişe içerisine boşalttı. Hasan Ü., daha sonra elindeki çakmakla fitili ateşleyerek kısa bir süre sonra da barut dolu cam şişeyi arkadaşlarının üzerine attı. Şiddetli patlamayla barut doldurulan cam tuzla buz oldu. Olayda, aralarında Hasan Ü.’nün de bulunduğu dört çocuk vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Biri gözünden ameliyat oldu, birinin koluna 7 dikiş atıldı
13 yaşındaki Olcan, patlamayla birlikte cam şişenin dağılmasıyla gözünden yaralandı. Olcan, daha sonra ameliyat edilerek tedavi altına alındı. Yaralanan çocuklardan Emirhan Faruk Şen'in (11) ise eline 7 dikiş atıldı. Bayram günü meydana gelen olay sonrası Emirhan Faruk Şen’in babası İlyas Şen, torpili hazırlayan çocuk ve torpilleri satan bakkaldan şikayetçi oldu. İlyas Şen, “Çok üzücü bir olay. Bu tür patlayıcı maddelerin satılmaması gerekiyor. O yüzden bunu satan bakkaldan şikayetçi oldum” dedi.
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