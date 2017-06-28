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TOMA'ya patlayıcılı saldırı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından toplumsal olaylara müdahale aracına (TOMA) el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda araçta küçük çaplı hasar oluştu

TOMA'ya patlayıcılı saldırı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından toplumsal olaylara müdahale aracına (TOMA) el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda araçta küçük çaplı hasar oluştu

28 Haziran 2017 Çarşamba 22:23
TOMA'ya patlayıcılı saldırı
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OLAY, saat 21.30 sıralarında, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli PKK'lı teröristler tarafından caddeden geçen polise ait TOMA'ya el yapımı patlayıcı atıldı. Patlayıcı, aracın arka alt kısmında patlarken, tahrip gücünün yüksek olmaması olası bir faciayı önledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, araçta küçük çaplı hasar oluştu.
Saldırının ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, olay yerini şeritle giriş çıkışlara ve araç trafiğine kapatarak incelemelerde bulundu.
Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için çalışma da başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTOMA
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