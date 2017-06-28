TOMA'ya patlayıcılı saldırı

OLAY, saat 21.30 sıralarında, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli PKK'lı teröristler tarafından caddeden geçen polise ait TOMA'ya el yapımı patlayıcı atıldı. Patlayıcı, aracın arka alt kısmında patlarken, tahrip gücünün yüksek olmaması olası bir faciayı önledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, araçta küçük çaplı hasar oluştu.

Saldırının ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, olay yerini şeritle giriş çıkışlara ve araç trafiğine kapatarak incelemelerde bulundu.

Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için çalışma da başlatıldı.