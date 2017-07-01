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Tokatladığı çocukların babası tarafından vuruldu

Konya’da bir kişi işyerinin camına top attığı gerekçesiyle tokat attığı çocukların babası tarafından silahla vurularak yaralandı. Çocukların babası da iş yeri sahibi tarafından bıçaklanarak yaralandı

Tokatladığı çocukların babası tarafından vuruldu

Konya’da bir kişi işyerinin camına top attığı gerekçesiyle tokat attığı çocukların babası tarafından silahla vurularak yaralandı. Çocukların babası da iş yeri sahibi tarafından bıçaklanarak yaralandı

01 Temmuz 2017 Cumartesi 19:04
Tokatladığı çocukların babası tarafından vuruldu
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OLAY, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Tamer sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikiz olduğu öğrenilen kardeşler apartman arasında top oynama başladı. İki kardeş top oynadığı sırada sokak üzerinde bulunan ve depo olarak kullanılan işyerinin camına top çarptı. İşyeri sahibi Hüseyin A. dışarı çıkarak iki kardeşe tokat attı. Çocuklar sokak üzerinde emlakçı dükkanı bulunan baba Rahim Ö.’nün yanına giderek durumu anlattı. Yanına tabancasını alan Rahim Ö. çocuklarına tokat attığı iddia edilen Hüseyin A.’nın işyerine giderek tartıştı. Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Rahim Ö. bıçakla, Hüseyin A. ise tabancayla yaralandı. Rahim A. otomobiliyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderken, Hüseyin A. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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