Tırın altında kalan Suriyeli genç hayatını kaybetti

OLAY, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi, Çakmak Mahallesinde bulunan tır otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tırların çekilmesi sonucu yerde hareketsiz yatan bir şahsı gören çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede isminin Ahmed El Salih olduğu öğrenilen 17 yaşındaki gencin vücudunda ezikler olduğu ve pantolonunda tır lastikleri izinin olduğu tespit edildi.
Yakınları fenalık geçirdi
Durumu haber alarak olay yerine gelen Ahmed El Salih’in yakınları gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmed El Salih’in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan, cesedin olduğu yerde akşamdan park etmiş olan tır şoförüne ulaşan polis ekipleri ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.