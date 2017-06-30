Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 42°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100092
ALTIN
141.022
DOLAR
3.5271
STERLIN
4.5935
EURO
4.0288
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu
Flaş Haber
Alanya'da korkutan yangın!
Kapat

Tırın altında kalan Suriyeli genç hayatını kaybetti

Gaziantep’te 17 yaşındaki Suriyeli gencin cesedi, tırların park ettiği alanda kanlar içerisinde ve bacakları ezilmiş bir şekilde bulundu

Tırın altında kalan Suriyeli genç hayatını kaybetti

Gaziantep’te 17 yaşındaki Suriyeli gencin cesedi, tırların park ettiği alanda kanlar içerisinde ve bacakları ezilmiş bir şekilde bulundu

30 Haziran 2017 Cuma 13:02
Tırın altında kalan Suriyeli genç hayatını kaybetti
banner404

OLAY, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi, Çakmak Mahallesinde bulunan tır otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tırların çekilmesi sonucu yerde hareketsiz yatan bir şahsı gören çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede isminin Ahmed El Salih olduğu öğrenilen 17 yaşındaki gencin vücudunda ezikler olduğu ve pantolonunda tır lastikleri izinin olduğu tespit edildi.
Yakınları fenalık geçirdi

Durumu haber alarak olay yerine gelen Ahmed El Salih’in yakınları gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmed El Salih’in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan, cesedin olduğu yerde akşamdan park etmiş olan tır şoförüne ulaşan polis ekipleri ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GaziantepSuriyeli Genç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Çığlıkları duyanlar hemen denize atladı
Çığlıkları duyanlar hemen denize atladı
FETÖ'nün firari adliye imamı 508 gün sonra yakalandı
FETÖ'nün firari adliye imamı 508 gün sonra yakalandı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals