TIR ve kamyondan akü çalınca...

EDİNİLEN bilgiye göre, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde aküsü çalınan 10 kamyon ve tırın sahibi, polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada akü hırsızlığını gösterin bir güvenlik kamerası görüntüsü bulundu. Polis görüntüleri incelediğinde hırsızlardan birinin Duran K. (26) olduğunu belirledi. Duran K. Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli Duran K'nin, suçlamaları kabul ettiği, 9 tır ve kamyondan daha akü çaldığı tespit edildi. Zanlının aküleri paraya ihtiyacı olduğu için çalıp hurdacılara sattığını söylediği öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Duran K, daha sonra adliyeye sevk edildi. Polis, Duran K.'nin aküleri sattığı 4 hurdacıyı gözaltına alarak, "çalıntı malı satın almak" suçlamasıyla adli işlem yaptı. Çalıntı aküler ise sahiplerine teslim edildi