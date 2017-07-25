Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107088
ALTIN
143.350
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6496
EURO
4.1563
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

Times: Batı, Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli

İngiliz Times gazetesi, Cumhuriyet davasının dün başlamasının ardından bugün başyazılarından birini Türkiye'ye ayırdı. "Türkiye sanık sandalyesinde" başlıklı yazıda Batı'ya, Erdoğan'ın basını susturma girişimlerine karşı sesini yükseltme' çağrısı yapıldı

Times: Batı, Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli

İngiliz Times gazetesi, Cumhuriyet davasının dün başlamasının ardından bugün başyazılarından birini Türkiye'ye ayırdı. "Türkiye sanık sandalyesinde" başlıklı yazıda Batı'ya, Erdoğan'ın basını susturma girişimlerine karşı sesini yükseltme' çağrısı yapıldı

25 Temmuz 2017 Salı 09:56
Times: Batı, Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli
banner404

İNGİLİZ Times gazetesi, Cumhuriyet davasının dün başlamasının ardından bugün başyazılarından birini Türkiye'ye ayırdı. "Türkiye sanık sandalyesinde" başlıklı yazıda Batı'ya, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basını susturma girişimlerine karşı sesini yükseltme' çağrısı yapıldı.
Times'ın başyazısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce söylediği bir cümleyle başlıyor:
"Demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz."
Times'a göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün itibarıyla bu yerin hangi nokta olduğu konusunda derin bir şekilde düşünmeli.
'Erdoğan, Türkiye'yi kargaşaya sürükledi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'demokratik standartları otoriter bir anlayışla hor görmekle' suçluyor Times. Onun geçtiğimiz yılki başarısız darbe girişimi sonrası Türkiye'yi kargaşaya sürüklediğini de ekliyor.
"İstanbul'da dün başlayan dava, gazetecilerin Sayın Erdoğan'ın eleştirel sesleri aceleyle bastırmasının ilk kurbanı olduklarını gösteriyor" diyor Times.
Times, medya uzmanlarının Türkiye'de 177 kadar gazetecinin cezaevinde olduklarını hesapladıklarını belirtiyor.
Bu rakamın, Çin ve Mısır cezaevlerindeki gazetecilerin toplam sayısından fazla olduğunun altını çizerek...
Times'a göre Cumhuriyet gazetesi davasının sanıklarının da görünen esas suçları, Kürt hakları hakkında yazmak ve Fethullah Gülen'in takipçileri olmak değil, "buluttan nem kapan" bir cumhurbaşkanını incitmek.
'Erdoğan, araştırmacı gazeteciliğin suç olmadığını bilmeli'
Times'taki başyazı şu satırlarla noktalanıyor:
"Türkiye'nin iş dünyasına açık olduğu mesajı, gazetecilere kapalı olduğu gerçeğini maskeliyor.
"Eleştirel seslerin susturulmasına dayalı bir anlayışa dayandığı sürece, Sayın Erdoğan ile uzun vadeli bir ilişki yürütülemez. Bu, mezarlığın istikrarıdır. Almanya, Türkiye'nin iyi niyetine diğer Avrupa Birliği ülkelerinin çoğundan daha fazla bağımlı. Zira Sayın Erdoğan, Suriyeli mültecilerin denize açılmalarına izin vermiyor, onları Türkiye'nin kamplarında tutuyor. Buna karşın Almanya Başbakanı Angela Merkel, hem Alman hem de Türk vatandaşı bir gazetecinin (Deniz Yücel) tutuklanmasını yüksek sesle protesto etti. Merkel hükümeti, Alman turistlerin Türkiye'ye gitmekten caydırmak için seyahat uyarısında bulundu.
"Bu siyasi bir kumar zira Sayın Erdoğan'ı sinirlendirmenin hemen hemen daima bir bedeli var. İngiltere de Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Türkiye gibi dinamik ekonomilerle güçlü ticari ilişkilere her zamankinden fazla ihtiyaç duyacak. Ancak İngiltere büyük insan hakları ihlallerini eleştirmemek gibi bir tavır içine giremez. Sessiz kalmak, Sayın Erdoğan'ın ihtişam hezeyanlarını ve eleştiriden muaf olduğu hissini besleyecektir. Erdoğan, araştırmacı gazeteciliğin suç olmadığını, ifade özgürlüğünün hayati önem taşıdığını bilmel

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
times batı erdoğan a karşı sesini yükseltmeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O flash bellek savcılığa teslim edildi
O flash bellek savcılığa teslim edildi
Tutkuları sonları oldu! Motosiklet kazası sevgilileri böyle ayırdı
Tutkuları sonları oldu! Motosiklet kazası sevgilileri böyle ayırdı
TBMM’ye sunuldu! Müftülere nikah kıyma yetkisi geliyor…
TBMM’ye sunuldu! Müftülere nikah kıyma yetkisi geliyor…

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals