THY uçağında olay çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın TK617 sefer sayılı İstanbul-Kazablanka uçuşunu yapan TC-JJR tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı Cezayir hava sahasında iken uçakta bulunan Faslı yolcu Hamida E. uçakta yolcularla tartıştı. Yolcuların yerine oturmasını istediği Hamida E. yolculara bağırıp hakaret etti.Uçağın kabin ekipleri olayı kaptan pilota bildirmesinin ardından THY uçağı Cezayir’in Houari Boumediene Havalimanı’na indi. THY uçağının Cezayir’in Houari Boumediene Havalimanı’na inmesinin ardından, uçağa polisler gelerek sorunlu yolcu Hamida E.’nin bagajını uçaktan indirerek gözaltına aldı. Uçağında olay çıkaran Hamida E.’nin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilirken THY uçağı saat 18.00 sıralarında kapı kapatarak Kazablanka’ya gitmek için hazırlanıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.