TGF'den protesto

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, TGF Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, İbrahim Aslan ve İsmail Temiz imzalı açıklamada aynen şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu seçimlere katılacağımızı açıklayan bizler, adaylıklarımızı geri çektiğimizi, taraflı davranan BYEGM’i protesto ettiğimizi ve adaletsiz bir sonuç çıkacağını bildiğimiz sözde seçimlere katılmayacağımızı, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla beyan ediyoruz. Şöyle ki; BYEGM, gazete sahiplerine gönderdiği oy talep formlarının imzalanarak geri gönderilmesini yeterli bulmuş, imzanın gerçek olup olmadığına kanıt teşkil edecek herhangi bir kaşe, mühür ve en önemlisi de imza sirküleri talep etmeyerek şaibeye zemin hazırlamıştır. Kaldı ki bu bariz yanlışı ilgili seçim yönetmeliği, imzanın yanı sıra ‘gerekli belgeleri’ de zorunlu kılmışken yapmıştır. BYEGM, Basın İlan Kurumu’nun ilgili yönetmeliğine göre seçim kriterlerini belirleme yetkisi de olduğu halde, bunu gizleyip, kendisinin sadece koordinasyonla görevli olduğunu iddia ederek, adil seçim önerilerini ısrarla dikkate almamıştır.

BYEGM, yürütmenin durdurulması kararını kaldırabilmek için mahkemeyi açıkça yanıltmış, 36 üyeli BİK Genel Kurulu’nun, sadece 3 üyesini oluşturan Anadolu Temsilcilerinin zamanında seçilememesi halinde toplanamayacağı ve BİK Yönetim Kurulu’nun belirlenemeyeceği gibi asılsız bir iddiayı gerçekmiş gibi savunmuştur.

Sonuç olarak Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırmak için itiraz eden, itirazı reddedilince, bu kez bir üst mahkeme olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na başvuran BYEGM, sonunda yürütmeyi durdurma kararını kaldırtarak, şaibeli listelerle seçim yapma sevdasına nail olmayı başarmıştır. Bütün bu nedenlerle, Anadolu basınının gerçek temsilcilerinin yine belirlenemeyeceği açık olan adaletsiz seçimleri protesto ediyor, kamuoyuna ve değerli meslektaşlarımıza duyuruyoruz.”