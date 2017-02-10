Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 11°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.502
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6113
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Basenlerden kurtulmanın yolları
Basenlerden kurtulmanın yolları
Aşkınız sağlığınızı bozmasın
Aşkınız sağlığınızı bozmasın

TGF'den protesto

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na katılacak Anadolu Temsilciliği seçimlerini itirazlara, tespit edilen usulsüzlüklere ve mahkeme kararlarına rağmen, şaibeli hazırun listesiyle bugün gerçekleştiriyor

TGF'den protesto

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na katılacak Anadolu Temsilciliği seçimlerini itirazlara, tespit edilen usulsüzlüklere ve mahkeme kararlarına rağmen, şaibeli hazırun listesiyle bugün gerçekleştiriyor

10 Şubat 2017 Cuma 23:00
TGF'den protesto
banner404

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, TGF Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, İbrahim Aslan ve İsmail Temiz imzalı açıklamada aynen şu ifadeler yer aldı:
"Söz konusu seçimlere katılacağımızı açıklayan bizler, adaylıklarımızı geri çektiğimizi, taraflı davranan BYEGM’i protesto ettiğimizi ve adaletsiz bir sonuç çıkacağını bildiğimiz sözde seçimlere katılmayacağımızı, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla beyan ediyoruz. Şöyle ki; BYEGM, gazete sahiplerine gönderdiği oy talep formlarının imzalanarak geri gönderilmesini yeterli bulmuş, imzanın gerçek olup olmadığına kanıt teşkil edecek herhangi bir kaşe, mühür ve en önemlisi de imza sirküleri talep etmeyerek şaibeye zemin hazırlamıştır. Kaldı ki bu bariz yanlışı ilgili seçim yönetmeliği, imzanın yanı sıra ‘gerekli belgeleri’ de zorunlu kılmışken yapmıştır. BYEGM, Basın İlan Kurumu’nun ilgili yönetmeliğine göre seçim kriterlerini belirleme yetkisi de olduğu halde, bunu gizleyip, kendisinin sadece koordinasyonla görevli olduğunu iddia ederek, adil seçim önerilerini ısrarla dikkate almamıştır. 
BYEGM, yürütmenin durdurulması kararını kaldırabilmek için mahkemeyi açıkça yanıltmış, 36 üyeli BİK Genel Kurulu’nun, sadece 3 üyesini oluşturan Anadolu Temsilcilerinin zamanında seçilememesi halinde toplanamayacağı ve BİK Yönetim Kurulu’nun belirlenemeyeceği gibi asılsız bir iddiayı gerçekmiş gibi savunmuştur. 
Sonuç olarak Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırmak için itiraz eden, itirazı reddedilince, bu kez bir üst mahkeme olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na başvuran BYEGM, sonunda yürütmeyi durdurma kararını kaldırtarak, şaibeli listelerle seçim yapma sevdasına nail olmayı başarmıştır. Bütün bu nedenlerle, Anadolu basınının gerçek temsilcilerinin yine belirlenemeyeceği açık olan adaletsiz seçimleri protesto ediyor, kamuoyuna ve değerli meslektaşlarımıza duyuruyoruz.”

banner355
Anahtar Kelimeler:
Basın Yayın Ve Enformasyon Genel MüdürlüğüBYEGMBasın İlan Kurumu Genel Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika - Dev liman Varlık Fonu’na devredildi
Son Dakika - Dev liman Varlık Fonu’na devredildi
İkinci el elektronik satışında yeni kural
İkinci el elektronik satışında yeni kural
Antalya'da açıklandı: Eğitim İş'ten 'Hayır'
Antalya'da açıklandı: Eğitim İş'ten 'Hayır'

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals