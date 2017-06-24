MEMLEKETİ Bayburt'ta bir akaryakıt istasyonunun açılışını yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha sonra da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Konuştuğu bir kişinin kira geliri olduğunu öğrenen Bakan Ağbal, "Beyanname verdin mi?" diye sordu, vatandaşın "Vermez miyim?" cevabı üzerine de "Bayburt'a da bu yakışır" dedi.



TERÖR OLAYLARINI LANETLEDİ



Ramazan Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulunan ve bayramın İslam alemine sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Bakan Naci Ağbal, dünya üzerinde birçok yerde kendilerini üzen hadiseler yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi:



"Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Terör nereden gelirse gelsin terördür. En kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Hiçbir şekilde din adına terör kabul edilemez. Bu dönem içerisinde, özellikle İslam coğrafyasında bizleri üzen arka arkaya hadiseler meydana geliyor. Bunlardan dolayı ayrıca üzgünüz. Rabbim bu bayramı bu sıkıntılardan kurtulmamız ve huzura kavuşmamıza vesile kılar. Biz Müslümanlar olarak üzerimize düşen vazifeleri yapmakla zaten mükellefiz. Ramazan, manevi olarak hepimizin kendisini çok daha farklı bir noktada konumlandırdığı, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin öne çıktığı bir ay. Fakir ve zenginin bir araya gelerek iftar sofralarında birlikte iftar açtığı bir ay. Küslerin barıştığı bir ay. Bayramda da huzur ve kardeşlik diliyoruz. Bu bölgede ve ülkemizde yaşayan bütün insanlarımıza rabbimizden güzel ve huzurlu bir dünya diliyoruz."