Teröristlerin inleri tespit edildi

GİRESUN'un Güce ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda, bölücü örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve geçici köy korucularınca Beyyurdu Yaylası'nda sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında, bir mağaranın terör örgütü mensuplarında sığınak olarak kullanıldığı belirlendi.
Mağarada yapılan aramalarda bir miktar gıda maddesi ile yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Mağara kullanılmaz hale getirilirken, güvenlik güçleri tarafından bölgede arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.