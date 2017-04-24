Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
93803
ALTIN
146.659
DOLAR
3.5756
STERLIN
4.5740
EURO
3.8746
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Nisan 2017 Alanya -...
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
Baharda zindelik veren 8 besin!
Baharda zindelik veren 8 besin!

Teröristlere ait iki sığınak bulundu

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda iki sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Teröristlere ait iki sığınak bulundu

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda iki sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

24 Nisan 2017 Pazartesi 21:59
Teröristlere ait iki sığınak bulundu
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehit Güvenlik Korucusu Nurettin Kaydutekin-7 Operasyonu'nda merkeze bağlı Ortaçanak köyü kırsalında teröristlere ait iki sığınak tespit etti. Sığınakta 70 adet 5,56 mm çapında mermi,174 çift Mekap ayakkabı,100 metre ip, 7 adet şalvar, 6 adet büyük pil, 4 adet çaydanlık, 1'er adet sırt çantası, el çantası, uyku tulumu, harita, met ve çok sayıda gıda, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu. Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilirken, örgütsel dokümanlar ve mühimmatlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı.  

banner355
Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüSığınakta Mühimmat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Patlayıcı ve silahlar ele geçirildi
Patlayıcı ve silahlar ele geçirildi
FETÖ tutuklusu belediye başkanı hakkında flaş gelişme
FETÖ tutuklusu belediye başkanı hakkında flaş gelişme

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals