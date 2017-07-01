Teröristin cesedine 6 bin dolar!

ALMANYA'da tırla Noel pazarına girerek 12 kişinin ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ üyesi Anis Amri'nin cesedinin Tunus'taki ailesine teslim edildiği bildirildi.



Berlin'de 19 Aralık 2016'da düzenlenen saldırının şüphelisi olarak aranan ve İtanya'nın Milano kentinde polisle girdiği çatışmada öldürülen Tunuslu Amri'nin naaşı ülkesine getirilerek defnedildi.



Amri'nin kardeşi Necva Amri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 aydır İtalya'da morgda tutulan kardeşinin cenazesini Kayravan'da toprağa verdiklerini belirtti.



İtalyan makamlarının, cesedin morgda tutulduğu süre için talep ettikleri 12 bin dinarı (yaklaşık 6 bin dolar) ödemelerinin ardından kardeşinin naaşını teslim adlıklarını dile getiren Necva, söz konusu ödeme sırasında Tunus Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğunu ifade etti.



Kayravan'da düzenlenen cenaze törenine yalnızca birkaç aile ferdi ile güvenlik güçleri katıldı.



Amri, 2011 yılında yasadığı yollardan İtalya'ya girmiş, burada 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Almanya'ya giderek sığınma talebinde bulunmuştu.



Berlin'de 19 Aralık 2016 akşamı bir tırın Breitscheidplatz Meydanı'ndaki Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 50'nin üzerinde kişi yaralanmıştı. Saldırının zanlısı Anis Amri 4 gün sonra İtalya'nın Milano kentinde polisle girdiği silahlı çatışmada ölü ele geçirilmişti.

