Teröre karşı ortak tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye’de koalisyon dönemleri bitecek ve istikrar gelecek. Bunları her zaman anlatacağız ama artık hasreti bitirelim. Artık gönül olarak her zaman bizimle olan ama maalesef kanunlardan dolayı partisiyle bağını koparmak zorunda kalan partimizin kurucusu Cumhurbaşkanımızı AK Parti’yle birleştirme zamanı gelmiştir” dedi.