Terör saldırısı: 1 şehit

HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Tekeli-Gedik Tepe ve İran sınırına yakın 2 bin 867 rakımlı tepeye, Irak'ın kuzeyinden havan ve doçka silahlı taciz ateşi gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan havan toplu saldırıda bir havan topunun 2 bin 867 rakımlı tepede mevzi içerisine düşmesiyle bir askeri personel şehit olmuştur. İHA’lar bölgeye sevk edilmiş, bölge yoğun topçu ateşi ile ateş altına alınarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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