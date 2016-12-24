banner428
banner405

Terör propagandası yapanlar yandı

Twitter, Facebook ve Youtube'u kullanarak terör propagandası yapan kişilerle ilgili son dakika kararı geldi

Terör propagandası yapanlar yandı
banner404
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Twitter, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya mecralarında 10 bin kişi soruşturma ve adli sürecin devam edeceğini açıkladı.
Sosyal medya üzerinden terör propagandasına yönelik son 6 ayda yapılan operasyonlarda 3710 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 1656 kişinin tutuklandığını açıklandı.
SANAL TERÖRİSTLERE GEÇİT YOK!
Sosyal medyayı kullanarak terör propagandası yapan kişiler için işlemler sürüyor. İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında, sosyal medya (Twitter, Facebook ve Youtube) alanında son 6 ay içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bunlardan 1656'sının tutuklandığını 1203'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı. 84'ünün ise gözaltı işlemlerinin devam edildiğini 767'sinin ise gözaltından serbest bırakıldığı belirtildi. Son olarak kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen Twitter, Facebook veya Youtube kullanan 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli sürecin devam ettiği açıklandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BASIN MERKEZİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE: 
"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda, sosyal medya üzerinden, halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden 3.710 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 1.656'sı tutuklanmış, 1.203'ü Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 84'ünün ise gözaltı işlemi devam etmekte olup; 767'si gözaltından serbest bırakılmıştır. Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir.
Öte yandan, her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır."
banner355
Etiketler; #twitter #facebook #Youtube #Terör propagandası yapanlar yandı
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
6 bin 160 baklava dilimiyle Çingene Kız mozaiği yapılarak rekor kırıldı
Sonraki Haber
Terör propagandası yapanlar yandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.