Terör örgütünün çocuk sniperları!

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2016 İnsan Ticareti Raporu’nu yayımladı. Terör örgütü PKK ve Suriye’deki uzantısı YPG’nin, küçük yaştaki Yezidi ve Kürt çocukları kullandığı aktarılan raporda, “PKK ve Yezidi silahlı milis grup YBŞ, bazıları 12 yaşında olan Kürt ve Yezidi erkek ve kız çocuklarını, Kuzey Irak’taki çatışma ve destek görevleri için zorla topladı ve kullandı

Mehmet Kayahan'ın haberine göre uluslararası organizasyonlar ve medyaya bakılırsa, Irak hükümeti YBŞ’nin maaşlarını ödedi” ifadesi kullanıldı. YPG tarafından eğitilen çocukların eline silah verilerek çatıştırıldığı öne sürüldü. Bu arada sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşılan fotoğraf ve görüntüler de bu iddiayı doğrular nitelikte. Twitter üzerinden paylaşılan bir görüntüde, yaşı 16-17 olduğu öne sürülen bir kız çocuğunun, elinde keskin nişancı tüfeğiyle terör örgütü DEAŞ ile çatıştırıldığı görülüyor. Kayıtlarda çocuk sniper’ın başının üzerinden geçen bir kurşunun duvara çarptığı görülüyor. Kız çocuğu ise gülüyor.