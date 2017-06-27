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Terör örgütüne ağır darbe: 10 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'ün Genç ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Elazığ'da bir, PKK'nın Metina kampına düzenlenen hava harekatında da terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne ağır darbe: 10 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'ün Genç ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Elazığ'da bir, PKK'nın Metina kampına düzenlenen hava harekatında da terörist etkisiz hale getirildi

27 Haziran 2017 Salı 17:37
Terör örgütüne ağır darbe: 10 terörist öldürüldü
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TERÖR örgütü PKK'ya üç ayrı noktada ağır darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Binböl'ün Genç ilçesindeki operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "Kahramanlarımız bugün yine teröre bir darbe daha vurdular. Bingöl Genç Kapılı'da 8 terörist etkisiz.." mesajını paylaştı.

ELAZIĞ'DA DA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi kırsalında devam eden operasyon kapsamında bir terörist öldürüldü. Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklama, "Elazığ ili Karakoçan ilçesinde BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik Şehit Jandarma Er Bülent Akkılıç-49 operasyonu devam etmektedir. Operasyon kapsamında yapılan arazi taraması esnasında 1 BTÖ mensubu terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

KUZEY IRAK'TAKİ PKK HEDEFLERİ VURULDU 

Kuzey Irak Metina bölgesindeki PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Kuzey Irak Metina bölgesindeki PKK hedeflerine düzenlenen hava harekatında 1 korugan ile 3 silah mevzisinin imha edildiği ve 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatına ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "27 Haziran 2017 tarihinde saat 15.45 sularında  Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik, Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş ve bir korugan ile üç silah mevzii imha edilmiş, yapılan ilk tespitlere göre bir BTÖ mensubu etkisiz hâle getirilmiştir." Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Bingöl kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait 6 dinamik hedef ile 1 silah mevzisinin imha edildiği belirtildi.

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