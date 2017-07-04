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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruldu

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruldu

04 Temmuz 2017 Salı 19:10
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
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MARDİN ilçelerinde ve kırsalında huzurun bozulmaması için başlatılan operasyonlarda PKK'lıların inlerine girildi.

Mardin’in Dargeçit ve Derik ilçesinde emniyet müdürlüğü ile jandarma komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenledikleri operasyonda PKK’lı teröristlere ait 3 sığınak, tuzaklanan bomba ve çok sayıda silah ele geçirildi. Dargeçit ilçe kırsalı Harmanlı köyü yolunda, polis ekiplerinin geçişi esnasında patlatılmaya hazır 200 kilogram El Yapımı Patlayıcı (EYP) bulundu. Bomba uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edilen patlayıcı ile büyük bir facia önlendi. Öte yandan Dargeçit ve Derik ilçelerinde emniyet ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon ile PKK'ya ağır darbe vuruldu. Emniyet ve jandarmanın müşterek yürüttüğü operasyonlarla son dönemde örgüte ait 3 sığınak içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Güvenlik kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlarda bulunan sığınaklarda, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı silahı, bu silaha takılı vaziyette; 1 adet içerisinde 10 adet 86x71 çapında dolu fişek olan şarjör, 1 adet dipçik kısmı ve şarjörü olmayan keskin nişancı silahı, 1 adet içi boş vaziyette av tüfeği, 6 adet bomba düzeneğinde kullanılan antenli düzenek, muhtelif sayıda bomba düzenekleri yapılmış çeşitli markalarda piller, muhtelif sayıda yaşamsal malzeme, tıbbi malzemeler, kozmetik ürünler ve örgütsel doküman, 1 adet ana telsiz, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet roketatar, 1 adet el bombası, 12 adet roketatar mühimmatı, 1 adet 5 kilogramlık yağ bidonu içerisinde EYP, 20 adet 7,62 milimetre çapında piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Mardin genelinde emniyet ve jandarmanın el ele vererek sürdürdüğü operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mardin İl Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma Komutanlığı
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